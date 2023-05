Bundesliga: Schalke steigt erneut in die 2. Liga ab

Um 17.24 Uhr war es Gewissheit: Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis hat den Klassenerhalt nicht geschafft und muss nach nur einem Jahr wieder den Gang in die 2. Liga antreten. Bei RB Leipzig verlor Schalke mit 2:4 (1:2).

S04 hätte letztlich einen Sieg gebraucht, um mit drei Punkten am VfB Stuttgart vorbei zu springen und die Chance auf den Klassenerhalt noch in der Relegation zu haben.

Schalke-Fans muntern Team auf

Nach dem Abpfiff flossen bei den Spielern und Verantwortlichen die Tränen. Auch den zahlreich mitgereisten Fans war der Schock über den Abstieg zunächst anzumerken. Doch im Gegensatz zum Abstieg 2021, als die Mannschaft nach dem besiegelten Abstieg bei Arminia Bielefeld vor der eigenen Arena gejagt wurde, kamen nach wenigen Minuten wieder laute Gesänge aus der Kurve und die Schals wurden in die Luft gehalten.

Die Mannschaft lief langsam zu ihren Anhängern und wurde zum einen für die starke Rückrunde gefeiert sowie zum anderen aufgrund des Gangs in die 2. Liga aufgemuntert.

Knäbel: „Wir müssen die Realität greifen“

Knäbel ergänzte zudem: „Für mich ist es speziell. Ich habe schon den Abstieg vor zwei Jahren miterlebt, als wir chancenlos abgestiegen sind. Wir sind jetzt aber in der Rückrunde Achter gewesen.“ Aus diesem Grund täte es ihm für seine Spieler besonders leid.

Eberl fühlt mit Schalke

Sein Spieler und Torschütze Yussuf Poulsen sagte nach dem Sieg: „Ein Sieg ist immer nach meinem Geschmack. Wir waren über die 90 Minuten der verdiente Gewinner. Schalke hat das gemacht, was zu erwarten war. Es gab Momente, in denen es hätte kippen können. Die Schalker Fans haben dafür gesorgt, dass das Stadion gebebt hat, großes Lob.“

Poulsen gibt Schalke den Gnadenstoß

Die Partie begann bereits sehr schlecht für die Königsblauen, denn Leipzig ging in der 10. Minute durch Konrad Laimer mit 1:0 in Führung. Nur kurze Zeit später legte der DFB-Pokal-Finalist nach und erhöhte in Person von Christopher Nkunku (18.) auf 2:0.