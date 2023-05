Bundesliga: VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen Live im TV, Stream, Liveticker

Als nächstes müssen sich die Schwaben am Sonntagnachmittag gegen den Tabellensiebten Bayer 04 Leverkusen behaupten (Am Sonntag um 15:30 im SPORT1-Ticker). Im Hinspiel sah es bereits schlecht für sie aus und der Abstiegskandidat musste sich in Leverkusen mit einer 0:2-Niederlage geschlagen geben.