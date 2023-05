Bundesliga: Was wird aus Daniel Farke? Gladbach-Trainer lässt Zukunftsfragen unbeantwortet

Am Sonntagabend konnte sich Borussia Mönchengladbach beim 2:2 in Leverkusen glücklich einen Punkt sichern. Das Remis, das durch krasse Patzer der Bayer-Abwehr begünstigt wurde, täuscht jedoch nicht über die erneut enttäuschende Saison der Borussia hinweg.

Nicht erst seit Sonntag scheint klar: Trainer Daniel Farke ist angezählt, sein Aus in Gladbach dürften besiegelt sein.

Farke verweigert Aussage über Gladbach-Zukunft

Sein „ganzer Fokus“, so der frühere Norwich-Coach, „liegt auf meinen Jungs und für die werde ich immer da sein.“

Versteckte Kader-Kritik: „Mit dem arbeiten, was da ist“

Sollte er entgegen aller Prognosen am Niederrhein bleiben, würde Farke einem großen personellen Umbruch entgegen sehen.

Fragen in Bezug auf die kommende Saison „am 33. Spieltag zu beantworten, halte ich für nicht angebracht“, stellte Farke klar und schob versteckte Kritik am bisherigen Kader nach: „Wir haben schon über Erwartungshaltung und Realität gesprochen, um dem Team neue Geschwindigkeit und Intensität zu geben. Aber wir müssen aktuell mit dem arbeiten, was da ist.“