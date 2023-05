BVB vor Meister-Matchball! Die PK mit Terzic vor Duell mit Mainz LIVE im TICKER

+++ So laufen die Party-Vorbereitungen +++

In Dortmund ist man für eine mögliche Mega-Party bereits gewappnet. So laufen die Vorbereitungen am Borsigplatz seit Wochen auf Hochtouren. Traditionell würde der BVB-Tross um den berühmten Kreisverkehr in der Nordstadt verkehren, wie es schon beim letzten Gewinn des Meistertitels mit Trainer-Legende Jürgen Klopp der Fall war. Die Stadt rechnet bei gutem Wetter mit 200.000 bis 250.000 Besuchern.