Die Zukunft des FC Bayern: Hier ist Tel so gut wie Haaland

Mathys Tel kam in der 71. Minute für Serge Gnabry in die Partie des FC Bayern gegen Schalke. Nur neun Minuten später trug er sich in die Torschützenliste ein, als er Alexander Schwolow mit einem Linksschuss zum zwischenzeitlichen 5:0 überwand.

Für Tel war es das fünfte Bundesligator im 20. Liga-Einsatz, von Beginn an durfte der 18-Jährige aber lediglich nur gegen den VfB Stuttgart (2:2) am sechsten Spieltag ran.

FC Bayern: Tel braucht 76 Minuten pro Tor - wie Haaland

Doch wie geht es nun weiter in München für den jungen Mann, bei dem Ex-FCB-Trainer Julian Nagelsmann in der Zukunft 40 Tore pro Saison für nicht unrealistisch hält?

Tel will sich beim FC Bayern durchbeißen!

„Mathys wird in München bleiben, egal, was passiert“, teilte Tels Berateragentur Clever One SPORT1 in dieser Woche mit. Das würde sich selbst dann nicht ändern, „wenn Haaland oder Mbappé im Sommer kommen“.