BVB: Ihn musste Terzic "häufig enttäuschen" - BVB-Trainer bestätigt auch Verletzungsschock

Bynoe-Gittens immer wieder mit Schulterproblemen

Den Teenager plagen schon seit Jahren Schulterprobleme, Bereits in der U19 kugelte er sich immer wieder die Schulter aus und verpasste somit wichtige Partien. Bynoe-Gittens hatte bereits große Teile der Hinrunde nach einer Operation an der anderen Schulter verpasst. In 15 Ligaspielen erzielte der Engländer in dieser Saison drei Tore.