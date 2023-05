Eintracht sucht neuen Hinteregger - deshalb stehen Bella-Kotchap oder Mavropanos auf der SGE-Liste

Glasner wollte das Hinteregger-Loch mit Tuta stopfen

Die Hessen verloren einen Publikumsliebling und Leistungsträger, der hinten abräumte und vorne Gefahr erzeugte. Zudem war ein Marktwert in Höhe von knapp zehn Millionen Euro plötzlich futsch, es gab keinerlei Ablöse für einen Leistungsträger.

Trainer Oliver Glasner versuchte deshalb Tuta als neuen Abwehrchef an der Seite von Almamy Touré und Evan N‘Dicka aufzubauen. Was im Europa-League-Endspurt funktionierte, sollte auch im Alltag greifen.

Kurioses Szenario! Muss sogar ein Entscheidungsspiel her?

Weil diese Konstellation zu Saisonbeginn aber überhaupt nicht klappte und eine schwere Touré-Verletzung hinzukam, wechselten sich in der Hinserie plötzlich Makoto Hasebe, Kristijan Jakic oder als Teilzeitarbeiter auch Hrvoje Smolcic in der Rolle als letzter Mann ab.

Konstanz auf der Position des Mittelmannes in der Dreierkette gab es, daran änderten auch die Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale und Rang vier nach 17 Partien, keine. Es fehlten Wucht, Zweikampfstärke und Leidenschaft Hintereggers.

Immer größerer Glasner-Frust

Dieses fehlende Defensiv-Puzzleteilchen sorgte im neuen Jahr für den großen Glasner-Frust, der sich in den vergangenen Monaten immer häufiger entladen hatte und in der Trennung nach dem Pokalfinale gegen RB Leipzig münden wird.

Das Abrutschen in der Tabelle von Platz vier auf acht machte der Übungsleiter vor allem an fehlender Qualität in der Abwehr fest.