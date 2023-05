FC Bayern: Das geheime Gedankenspiel mit Wirtz

Wirtz zum FC Bayern? Wann es dazu kommen könnte

Fragezeichen bei Müller, Sané und Gnabry

Doch mit Blick auf die Saison 2024/25 bahnen sich Veränderungen an! Vor allem läuft der Vertrag von Thomas Müller zum 30. Juni 2024 aus. Außerdem ist unklar, was mit Leroy Sané und Serge Gnabry passiert. Sadio Mané soll nach Möglichkeit noch in diesem Sommer abgegeben werden.

Wirtz könnte für frisches Blut in der Bayern-Offensive sorgen. Den Entscheidern an der Säbener Straße ist zudem wohl bewusst, dass das Eigengewächs des 1. FC Köln in Zukunft auch in der Nationalmannschaft an der Seite von Jamal Musiala wirbeln soll.