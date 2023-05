FC Bayern: Klub-Legende überrascht Bayern-Stars - Tuchel scherzt über Blitz-Comeback gegen Leipzig

Kein Geringerer als Champions-League-Held Arjen Robben ließ sich an der Säbener Straße blicken und herzte seine alten Teamkollegen.

Der Rekordmeister veröffentlichte ein Video, in dem Robben unter anderem Thomas Müller, Kingsley Coman und Leon Goretzka innig umarmte. Wenig später äußerte sich Trainer Thomas Tuchel, ob es nicht sogar zu einem Kurzeinsatz von Robben gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr - im SPORT1 -Liveticker) reichen könnte.

Tuchel über Robben-Blitzeinsatz: „Ich hab‘s versucht“

Was Robben auf dem Bayern-Trainingsgelände tatsächlich gemacht hat, ist nicht bekannt. Feststeht, dass der pensionierte Rechtsaußen seinen Sohn Kai mit dabei hatte. Auch er klatschte mit den Bayern-Stars ab.

Seine Bayern-Zeit hatte Robben 2019 nach zehn Jahren in München beendet und war in der Folge bei FC Groningen unterwegs. Bei seinem Jugendklub, der jüngst aus der Eredivisie abstieg, kam er wie in seiner Endphase bei Bayern aufgrund von Verletzungen kaum noch zum Einsatz.