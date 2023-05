FC Bayern: So ist der Stand bei Benjamin Pavard

In der Bundesliga spielte Benjamin Pavard unter dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel - seine Gelbsperre ausgeklammert - immer über die volle Distanz.

Nach SPORT1-Informationen will Pavard die Saison zuerst professionell und so erfolgreich wie möglich zu Ende bringen - mit dem Deutschen Meistertitel. Nur darauf liegt sein Fokus! Erst nach dem letzten Spieltag gegen Köln am 27. Mai soll Klarheit über seine Zukunft geschaffen werden.