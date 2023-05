FC Bayern: Wie der Jordan-Coach Musiala half

Das Tor zur Meisterschaft begann mit einer geschmeidigen Ballannahme an der Strafraumkante. Jamal Musiala drehte sich, schloss mit einem flachen Schuss mit rechts ab - und traf genau in die lange Ecke.

Das Tor des Bayern-Stars versetzte den Rekordmeister in Ekstase: wieder Meister! Zum elften Mal in Folge! „Das ist ein unglaubliches Gefühl. Persönlich bin ich überglücklich, dass ich endlich wieder ein Tor geschossen habe - und dann noch so ein wichtiges“, sagte Musiala später in der Sport Bild.