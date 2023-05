"Fröhlich, friedlich, sicher": Alles bereit für BVB-Party

Noch herrscht am legendären Borsigplatz-Kreisel die Ruhe vor dem schwarz-gelben Sturm. Borussia Dortmund, die ganze Stadt und zahlreiche Polizeikräfte bereiten sich aber nicht allein an der historischen Keimzelle des Vereins auf die große Meisterparty vor: Sollte der BVB gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) tatsächlich den Titel holen, wird ein 48-stündiger Ausnahmezustand mit rund einer Viertelmillion Fans in den Straßen erwartet.