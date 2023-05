Kahn meldet sich im Bayern-Zoff erneut zu Wort

Bayern Münchens entlassener Vorstandschef Oliver Kahn hat in der hitzigen Kontroverse mit dem Rekordmeister versöhnliche Töne angeschlagen und ein Treffen angekündigt.

„Wir werden uns - wenn alles abgekühlt ist - zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen“, sagte Kahn der Bild -Zeitung.

Auch Hainer zur Versöhnung bereit

Der Klub befinde sich "aktuell in einer Übergangsphase, die immer schwierig ist und in der auch mal Fehler passieren", so Kahn: "Auch wenn die aktuelle Situation gerade nicht einfach ist, überwiegen für mich die vielen großartigen Erlebnisse mit dem FC Bayern bei Weitem die negativen. Das wird sich auch durch die Irritationen der letzten Tage nicht ändern."