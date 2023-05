Bayern: Neuer gibt Reha-Update und plant Trainingsrückkehr

Zudem trainiere er bereits auf dem so genannten Alter-G-Laufband (Anti-Schwerkraft-Laufband, d.Red.). Wenn alles weiter nach Plan laufe, so Neuer, werde er schon bald mit individuellen Übungen auf dem Rasen beginnen.

Tuchel plant mit Neuer als Nummer eins

Neuer hatte sich im Dezember bei einer Skitour nach der verpatzten WM in Katar den Unterschenkel gebrochen. Der DFB-Kapitän wird in dieser Saison nicht mehr spielen. Sein Comeback im Mannschaftstraining wird zum Start der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit erwartet.

Mit seinen Teamkollegen tauscht er sich derzeit fast jeden Tag an der Säbener Straße aus. Neuer ist optimistisch, dass die Münchner trotz einer holprigen und bislang enttäuschenden Saison zum elften Mal in Folge den Titel holen: „Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand. Ich bin mir sicher, dass wir Meister werden.“