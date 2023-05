Nkunku vor Comeback für Frankreich

Torjäger Christopher Nkunku vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht vor seinem Comeback in Frankreichs Nationalmannschaft.

Der 25-Jährige gehört zum Aufgebot des Vize-Weltmeisters für die EM-Qualifikationsspiele gegen Gibraltar und Griechenland (16./19. Juni). Nkunku hatte die WM in Katar nach einem Außenbandriss verpasst, auch für das Länderspielfenster im März war er ausgefallen.

Frankreich hatte seine ersten beiden Quali-Spiele für die EM in Deutschland gegen die Niederlande (4:0) und in Irland (1:0) gewonnen und führt die Gruppe B an.