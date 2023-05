Bundesliga: Neues Personal! Bayer will angreifen

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (41) von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach dem erreichten sechsten Platz in der abgelaufenen Saison eine personelle Neuorientierung angekündigt.

„Es wird in allen Mannschaftsteilen Veränderungen geben. Es wird einen Umbruch geben, das ist wichtig, dass es den gibt. Wir brauchen neue Impulse, neue Konkurrenzkämpfe“, sagte der Ex-Nationalspieler beim SPOBIS in Düsseldorf dem SID .

Das Erreichen der Europa League sei zwar am Ende nach dem verkorksten Start "ein Erfolg", aber man müsse "die Saison sehr differenziert betrachten", betonte der ehemalige Mittelfeldspieler. "Dass wir noch Sechster geworden sind, das haben uns im Winter nur wenige zugetraut", so Rolfes.

Dem Werksklub habe es indes an Konstanz über die ganze Saison gefehlt. „Allerdings haben wir in Phasen gezeigt, dass wir eine starke Mannschaft haben“, sagte Rolfes, man werde versuchen, in der neuen Saison einen Champions-League-Platz wieder anzugreifen.