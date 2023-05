Tah patzt doppelt: Leverkusen-Rückschlag gegen Köln - Selke als Matchwinner

Damit bleibt Bayer auf dem sechsten Platz , der zur Teilnahme an der Qualifikation für die UEFA Conference League reichen würde. Der VfL Wolfsburg hat allerdings die Chance, mit einem Sieg am Sonntag bei Borussia Dortmund vorbeizuziehen.

Davie Selke war der Matchwinner für die Kölner, die sich mit den drei Punkten der letzten Abstiegssorgen entledigten. Der Stürmer traf in der 14. Minute zur Führung und in der 36. Sieg.

Bayer-Verteidiger Jonathan Tah, der in den vergangenen Wochen eine verlässliche Stütze war, sah bei beiden Gegentoren unglücklich aus. Beim Kopfballtor zum 0:1 verschätzte er sich, beim 1:2 grätschte er am Ball vorbei.

Köln-Fans werfen Tennisbälle

Amine Adli hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (28.). Leverkusen kassierte damit nach neun Partien ohne Niederlage die erste Pleite in der Bundesliga. Mitte Februar hatte die Alonso-Truppe, die im Halbfinale der Europa League steht, gegen Mainz 05 verloren.

Einen kuriosen Zwischenfall gab es kurz nach der Halbzeitpause. Kölner Fans sorgten für eine Unterbrechung, als sie eine ordentliche Menge an Tennisbällen auf das Spielfeld warfen.

Generell war das Lokalduell äußerst hitzig, es gab mehrere Rangeleien. „So ein Derby hat immer bestimmte Emotionen. Wenn dann meiner Meinung nach der Schiri das Spiel nicht mehr unter Kontrolle bekommen hat, dann kommt es dazu. (...) Es waren zu viele Kleinigkeiten, die gepfiffen wurden und für die zu viel am Boden liegen geblieben wurde“, konstatierte Leverkusens Robert Andrich bei DAZN .

Andere Akteure sprachen von normalen Vorgängen in einem solchen Nachbarschaftsduell, wie etwa Selke: „Klar war Feuer drin, es ist ein Derby. Das gehört auch dazu. Danach ist wichtig, dass man sich die Hand gibt und dann ist alles in Ordnung.“

Selke trifft nach Kainz-Flanke

In einem von Beginn an hitzigen und intensiven Duell stemmte sich der FC vehement gegen die spielerisch und technisch überlegenen Leverkusener, bei denen der von Oberschenkelproblemen genesene Weltmeister Exequiel Palacios zunächst auf der Bank saß. Und das hinterließ Eindruck: Selke behauptete sich zunächst bei einem Zweikampf im Leverkusener Strafraum und verwandelte schließlich die Flanke von Florian Kainz stark per Kopf.