Bundesliga: "Wenn ich meine Meinung sage, kriege ich Probleme" - Köln-Wut wegen Spielverlegung

Sport-Geschäftsführer Christian Keller vom Bundesligisten 1. FC Köln hat wegen der Spielverlegung am kommenden Wochenende zum Rundumschlag gegen die Deutsche Fußball Liga und Gegner Bayer Leverkusen ausgeholt.

Das Derby in Leverkusen wurde von Sonntag auf Freitag vorverlegt, durch die Verschiebung hat Bayer zwei Tage mehr Vorbereitungszeit auf das folgende Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen die AS Rom.