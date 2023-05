Kult-Kommentator Buschmann sorgt für Überraschung

Überraschende Nachricht für alle Fans der Bundesliga -Konferenz! Frank Buschmann, Kommentator vom Pay-TV-Sender Sky , verkündete in den Sozialen Medien sein Comeback. Und das noch bevor er seinen angekündigten Rücktritt in die Tat umsetzen konnte.

Erst im Februar dieses Jahres gab er in einem langen Statement sein Ende als Kommentator bekannt. In einem kontroversen Interview bei sportjournalist.de hatte Buschmann vor einem Jahr gesagt: „Außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machen das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen.“

Die „Sky Next Generation“-Übertragungen bereitete ihm in den vergangenen Wochen und Monaten so viel Freude, dass er seinen Kommentatoren-Job noch nicht an den Nagel hängen möchte.