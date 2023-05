Unions CL-Teilnahme in Gefahr - TSG so gut wie gerettet

Union Berlin muss wieder verstärkt um seine erste Teilnahme an der Champions League bangen. Die Eisernen verloren am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:4 (1:2) bei der TSG Hoffenheim. Durch die Niederlage liegt Union nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Tabellenfünften SC Freiburg.

Ihlas Bebou (22.), Andrej Kramaric (36./Foulelfmeter, 90.) und Munas Dabbur (90.+9) trafen für die Hoffenheimer, die den Klassenerhalt damit praktisch perfekt gemacht haben. Die Tore von Danilho Doekhi (45.+4) und Aissa Laidouni (90.+5) reichten nicht für Berlin. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Werder Bremen können sich Köpenicker dennoch als 15. deutscher Verein der Historie für die Champions League qualifizieren.

Vor 30.150 Zuschauern in Sinsheim musste die Partie gleich zu Beginn für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil TSG-Fans die Arena per Pyrotechnik in Rauch hüllten.