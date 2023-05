Bundesliga: Wölfe verpassen „20-Millionen-Ticket“

„Mit Blick auf die Kasse tut es doppelt weh. Mit der Europa League verpasst man schon mal ein 20-Millionen-Euro-Ticket“, sagte Wölfe-Geschäftsführer Michael Meeske am Dienstag: „Das Verpassen des internationalen Wettbewerbs war in erster Linie emotional, aber auch rational unangenehm.“

Statt an Bayer Leverkusen vorbeizuziehen und sich einen Platz in der Europa League oder Conference League zu sichern, fielen die Niedersachsen am letzten Spieltag hinter Eintracht Frankfurt auf den achten Platz zurück und stehen dadurch mit leeren Händen da.