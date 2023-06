Bayern-Star Goretzka über Schalke-Zeit: "Musste durch Stahlbad"

Im Januar 2018 war der Wechsel des gebürtigen Bochumers zum deutschen Rekordmeister für den darauffolgenden Sommer bekannt geworden. „Ich musste durch ein Stahlbad bei den Fans“, erinnerte sich Goretzka an diese für ihn nicht ganz einfache Zeit zurück. „Aber ich habe den Schmerz der Fans verstanden.“

Goretzka schwärmt über Schalke-Zeit

In der abgelaufenen Saison indes ereilte S04 der Abstieg aus der Bundesliga . „Es schmerzt brutal“, fühlte Goretzka mit.

Hingegen schaffte der VfL Bochum , wo Goretzka bereits in der Jugend spielte, einmal mehr den Klassenerhalt.

„So sehr ich mich für den VfL gefreut habe, so sehr glaube ich auch, dass es kaum einen Fußballfan in Deutschland gibt, der sich gewünscht hat, dass Schalke absteigt“, fügte Goretzka an. „Ich kenne sogar Dortmund-Fans, die Schalke drin haben wollten.“