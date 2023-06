Bundesliga: BVB und Eintracht an Japan-Flitzer Keito Nakamura interessiert!

Seine Statistik kann sich sehen lassen: 14 Tore und sieben Vorlagen in 31 Spielen erzielte der Linksaußen. Klar, dass seine Top-Leistungen Begehrlichkeiten geweckt haben.

Bundesligisten zeigen Interesse

Nach SPORT1 -Informationen sind mehrere deutsche Klubs am Neu-Nationalspieler dran. Darüber berichtete auch die Daily Mail . Unter anderem Borussia Dortmund sowie Eintracht Frankfurt haben Nakamura auf dem Zettel. Die Frankfurter sollen sogar schon ein offizielles Angebot für den Spieler abgegeben haben.

Neben den Bundesligisten sind allerdings auch der FC Liverpool und Brighton an einer Verpflichtung interessiert. Angebote mehrerer französischer Klubs soll der Japaner abgelehnt haben, mit der Begründung, einen Wechsel in die Premier League zu bevorzugen.

Am Donnerstag machte der aufstrebende Star sein zweites Länderspiel für Japan und traf beim 6:0-Sieg gegen Salvador. Nakamura spielt seit 2021 in Linz. Sein Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel. Nach SPORT1-Informationen fordert LASK eine Ablösesumme zwischen 6,5 und 10 Millionen Euro. Schlägt am Ende ein Bundesligisten bei diesem Schnäppchen zu?