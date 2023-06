Bundesliga: Verliert Marco Reus das Kapitänsamt bei Borussia Dortmund?

Als potenzielle Nachfolger bringt Müller, der Berger in seiner Sichtweise zustimmt, sowohl Torhüter Gregor Kobel als auch Emre Can ins Spiel.

Reus-Automatismus ist verloren gegangen

In der abgelaufenen Spielzeit fing Reus zwar stark an und verbuchte zwei Tore sowie zwei Assists in den ersten sechs Spielen, wurde dann aber von einer Blessur am Sprunggelenk ausgebremst.