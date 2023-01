Medien: Ronaldo-Verein will Reus nach Saudi-Arabien locken

"Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", wurde Reus-Berater Dirk Hebel in der Bild am Sonntag zitiert. Am Sonntagabend (19.00 Uhr) ist Reus für die Medienrunde im BVB-Trainingslager in Marbella angekündigt.