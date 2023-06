Nationalmannschaft: "Dachte schon, dass er dabei ist" Can von Süles Nicht-Nominierung überrascht

Die Nicht-Nominierung von Niklas Süle durch Hansi Flick ist offenbar auch in der Nationalelf ein großes Gesprächsthema.

Süles Dortmunder Teamkollege Emre Can zeigte sich jetzt überrascht, dass der Innenverteidiger nicht berücksichtigt wurde.

„Ich dachte schon, dass er dabei ist“, sagte Can der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Ich habe Niklas die letzten Monate bei uns im Verein extrem stark gesehen. Er ist vorangegangen und hat sich persönlich sehr weiterentwickelt, was Führungsstärke angeht. Ich kann das beurteilen, da ich ihn sehr lange kenne.“

Can über Süle: „Er wird nächste Saison sicher Gas geben“

Can fand viele lobende Worte für Süle: „Er ist im Mannschaftsrat und versucht, sich sehr einzubringen. Er sagt seine Meinung, wenn ihm was nicht passt. Er wird nächste Saison sicher Gas geben, damit er wieder eingeladen wird.“

Über die verpasste Meisterschaft mit dem BVB äußerte sich Can ebenfalls. Er hat sie noch nicht verarbeitet. „Ich kann es immer noch nicht erklären. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt irgendwann wirklich verarbeiten kann“, so Can.

Verpasste BVB-Meisterschaft „wird wohl für immer im Kopf bleiben“

Der BVB musste durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag doch wieder Serienmeister Bayern München den Vortritt lassen. „Es ist immer noch schwierig, überhaupt darüber zu reden. Die ganze Stadt, die Fans und auch wir waren vorbereitet, uns diesen Titel zu holen. Dass wir das nicht geschafft haben, wird wohl für immer im Kopf bleiben“, sagte Can vor dem Länderspiel gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen.

Beim Stand von 0:1 gegen Mainz hatte Can einen Elfmeter Sebastien Haller überlassen, der Stürmer vergab die Chance zum Ausgleich. „Ich wollte schießen und habe mich gut gefühlt. Deswegen bin ich zum Punkt gelaufen. Dann aber hat Seb gefragt, ob er schießen kann“, sagte Can, machte Haller aber keine Vorwürfe: „Er wollte der Mannschaft helfen. Hätte ich geschossen und nicht getroffen, hätte man vielleicht gesagt, warum gibt er den Ball nicht ab? Es gibt keinen Vorwurf an Seb.“

