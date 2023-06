FC Bayern: Hoeneß über Tapalovic-Aus: "So hat es unnötig Unruhe in den Verein gebracht"

Das Tapalovic-Aus hatte zur Folge, dass sich Neuer in einem Interview heftig über seinen Arbeitgeber beschwerte und beklagte, man habe ihm „das Herz herausgerissen“.

Gute vier Monate später sprach Uli Hoeneß nun über Tapalovics Demission und verriet in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung , er habe „davon nur zufällig erfahren“.

„Smart - aber, wenn es sein muss, hart“

Für den Ehrenpräsidenten sei es zwar an sich kein Problem, einen neuen Torwarttrainer zu verpflichten ( als Tapalovic-Nachfolger kam Michael Rechner von der TSG Hoffenheim ), doch man hätte das Betriebsklima retten können.

Der 71-Jährige weiter: „Dann holt man alle zusammen an einen Tisch und findet eine Lösung. Man hätte Tapalovic zum Beispiel zum Trainer für Manuel Neuers Reha machen können. So hat es aber unnötig Unruhe in den Verein gebracht.“