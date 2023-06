FC Bayern: Salihamidzics „Zwilling“ Neppe: Teil der Lösung, nicht des Problems - Kommentar

Neppe genießt hohes Ansehen

Eine Trennung wäre ein Fehler. Obwohl auch Neppe die insgesamt alles andere als zufriedenstellende und turbulente Saison mitzuverantworten hat, obwohl auch er sich in so manchem Spieler oder in so manchem Transfer – vor allem in dem von Sadio Mané – getäuscht hat: Seine Expertise und sein Netzwerk werden auf dem Weg in die Zukunft, vor allem auf dem Weg in die neue Saison, gebraucht.