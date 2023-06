FC Bayern: Tuchel bekommt seinen "Liebling" - auch Guerreiro von neuem Trainer angetan

„Ich hatte praktisch zugestimmt. Dann gab es einige Veränderungen im Klub, und es ging in eine andere Richtung“, verriet der Portugiese bei beIN Sports nach dem geplatzten Wechsel zu Paris Saint-Germain, wo Tuchel zu diesem Zeitpunkt als Coach tätig war.

Vier Jahre später darf sich der Trainer nun aber wieder über die Zusammenarbeit mit einem seiner Lieblingsschüler freuen - anders als damals in Paris verhindern nach SPORT1 -Informationen auch die zahlreichen Veränderungen beim FC Bayern diesmal nicht die Wiedervereinigung . Verein und Spieler sind sich weitgehend einig, zu klären sind nur noch wenige Details.

Tuchel schwärmte von Guerreiro

Der FCB-Coach schätzt vor allem die hohen technischen Fähigkeiten des 29-Jährigen. „Wir haben ihn im Torschusstraining gesehen, wir haben seine Präzision in der Torvorbereitung in engen Räumen gesehen und deshalb kann er alles spielen bei uns“, erklärte Tuchel 2016, damals noch Trainer des BVB.

Hainer appelliert an Dankbarkeit von Hernández

Daher setzte er ihn auch anstatt als linker Verteidiger häufig im zentralen Mittelfeld ein. In seinen 35 Partien unter dem heute 49-Jährigen lief der Portugiese laut Transfermarkt.de 17-mal im Zentrum auf, als Linksverteidiger hingegen nur siebenmal, die weiteren elf Partien bestritt er als linker Schienenspieler.

Der Erfolg des Positionswechsels gab Tuchel recht. Denn in den 24 Bundesligapartien in der gemeinsamen Spielzeit 2016/17 steuerte Guerreiro in seiner Premierensaison beim BVB zwölf Scorerpunkte bei.