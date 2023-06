FC Bayern: Wird der Deal mit Qatar Airways verlängert? Fans pesten gegen FCB-Bosse

Der Vertrag läuft Ende Juni aus und eigentlich sah einiges danach aus, dass er nicht verlängert wird. Doch nun äußerte sich Bayerns Präsident Herbert Hainer bei Bild wie folgt: „Fakt ist, dass wir mit Qatar Airways in Gesprächen sind.“

Er fügte hinzu: „Es geht uns neben den finanziellen und rechtlichen auch um die sozialen Aspekte.“ Hainer erklärte, dass sie schauen würden, was bei den Gesprächen herumkommen werde.

Noch ist eine Entscheidung in der brisanten Katar-Frage nicht gefallen.

Bayern bekommt 25 Millionen Euro jährlich

In den vergangenen Monaten sah es danach aus, dass der Vertrag von Seiten der katarischen Fluglinie nicht verlängert werde. Grund dafür war auch der Protest der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar, der beim Emir Tamim bin Hamad Al Thani für Verstimmung gesorgt hatte.

Die DFB-Stars hatten sich vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan ihre Hände vor dem Mund gehalten, nachdem die FIFA das Tragen der One-Love-Binde verboten hatte. Homosexuelle werden in Katar verfolgt und inhaftiert.

Bereits seit 2018 ist Qatar Airways Sponsor beim deutschen Rekordmeister und zahlte dafür bis dato jährlich 25 Millionen Euro. Aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Katar wurde die Partnerschaft seit Beginn von einer Mehrzahl der Fans strickt abgelehnt.

Fans über Aussagen erbost

So schrieb ein User bei Twitter: „Das wäre dann das erste große Zeichen von Dreesen, dass ihm die Fans doch nicht so wichtig sind, wie er die ganze Zeit behauptet.“

Ein weiterer Nutzer schrieb: „Brauchen wir das Geld für die ganzen Abfindungen so dringend? Der Verein ist mittlerweile auf so vielen Ebenen so kaputt und peinlich.“