Neuer Bayern-Boss Dreesen: "Ich verstehe die Skepsis"

Jan-Christian Dreesen hat Zweifel an seiner Eignung für den Posten des Vorstandschefs von Bayern München wegen eines angeblich fehlenden Fußball-Sachverstands zurückgewiesen. "Ich verstehe diese Skepsis, aber ich bewege mich nun schon eine lange Zeit beruflich im Profifußball", sagte der 55-Jährige der Bild am Sonntag. Außerdem gebe es in Europa bei keinem Top-Klub einen ehemaligen Profi als CEO. "Deshalb fühle ich mich auch nicht als Ausnahme. Sondern ich bin die Regel", sagte Dreesen.