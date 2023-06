FC Bayern: Alle Transfers, Gerüchte und Geschichten im Ticker auf SPORT1

An der Säbener Straße ruht der Ball, aber ruhig wird es um den FC Bayern trotzdem nie. Im SPORT1 -Ticker gibt es alle Geschichten, Informationen und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vor allem auf dem Transfermarkt dürfte sich in den kommenden Wochen noch einiges tun. Wer kommt, wer geht - hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

+++ Bayern-Wechsel von Kim rückt immer näher! (22.51 Uhr) +++

Zwei Transfers für die kommende Saison hat der FC Bayern bereits eingetütet ( Konrad Laimer/RB Leipzig und Raphael Guerreiro/BVB) - und ist bei einem weiteren möglichen Neuzugang in der Pole Position!

Die Bayern-Bosse haben in jedem Fall schon ihr Okay für den Transfer gegeben. Die Ausstiegsklausel für den robusten Innenverteidiger, der in der Serie A zum besten Verteidiger der Saison gewählt wurde, soll sich zwischen 55 und 60 Millionen Euro bewegen.