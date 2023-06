STAHLWERK Doppelpass LIVE: Pokalfinale & Bayern-Beben mit Julia Simic und Stefan Effenberg

Top-Thema: Effenberg fordert drastische Strafe für Mourinho +++

Nun spricht die Runde über das Europa-League-Finale, wo Schiedsrichter Anthony Taylor später am Flughafen von Fans attackiert wurde. Auch José Mourinho hatte den Unparteiischen verbal nach der Partie attackiert. Was kann man tun, um die Schiedsrichter zu schützen? Welche Verantwortung hat ein Trainer wie Mourinho?

Taylor habe „eine überragende Leistung gezeigt und keinen Fehler gemacht“, betont Drees. Mourinho wolle mit seiner Aktion eine Wirkung erzielen. Man könne Schiedsrichter kritisieren. „Inhaltlich zu diskutieren, ist immer sinnvoll. Mourinho hätte den Weg in die Kabine suchen können.“ Was er gemacht habe, sei aber „ein ganz trauriger Weg“.

Nun richtet sich der Fokus auf den FC Bayern: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic weg, Karl-Heinz Rummenigge zurück. Wie geht es in München weiter?

"Sehr riskant!" Was Löw bei Bayern überrascht hat

Draxler betont: „Man kannte Kahn ja und wusste auch, was man bekommt, wenn man ihn einstellt. Mich wundert, dass Hoeneß die Fänden in die Hand nimmt und kein Mensch kritisiert, dass er auch Kahn und Salihamidzic installiert hat.“ Man gehe einen Schritt in die Vergangenheit bei den Bayern. „Die Verjüngung ist gescheitert.“