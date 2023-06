Nationalmannschaft: "Wenig Verständnis"! - Union-Boss wird deutlich

„Leistungen werden nicht angemessen bewertet“

Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick ist im anstehenden Länderspiel-Triple am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine (18.00/ZDF), vier Tage später in Warschau gegen Polen und am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr/RTL) gefordert.