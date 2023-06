DFB-Team: Acht Rückkehrer! Diese Spieler nominiert Flick

Süle, Gnabry und Götze fehlen

In Flicks Aufgebot fehlen Niklas Süle (BVB), der verletzte Serge Gnabry (FC Bayern) und Mario Götze (Eintracht Frankfurt). Für die im März noch nominierten Profis Christian Günter und Josha Vagnoman hat Hansi Flick diesmal keinen Platz. Auch Thomas Müller fehlt nach Absprache mit dem Bundestrainer im Kader.

Mehrere DFB-Stars kommen später

Das DFB-Team wird am 7. Juni im Quartier in Neu-Isenburg bei Frankfurt zusammentreffen. Gosens und Gündogan, die sich mit ihren Teams am 10. Juni im Champions-League-Finale gegenüberstehen, werden erst im Anschluss anreisen.