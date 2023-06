Werder Bremen: "Wurde richtig wütend" - Klaassen packt über emotionalen Abschied aus

„Irgendwann bin ich zum Trainer gegangen und habe gesagt: ‚Ich will wieder nach Hause. Ich kann nicht mehr alles geben, ich glaube, das ist nicht fair‘“, blickte der 30-Jährige zurück. Nach diesem Satz wurde mehr als deutlich, welche emotionale Bedeutung der Wechsel für Klaassen hatte.

Werder-Abschied: Klaassen musste weinen

Unter Tränen und erst nach einem Schluck Wasser konnte der Ajax-Profi das Interview fortsetzen: „Der Trainer sagte: ‚Ich kenne dich, wenn es nicht klappt, wirst du trotzdem wieder 100 Prozent geben.‘ ‚Ich will nur noch nach Hause‘, sagte ich. Ich musste auch bei ihm weinen. Da bin ich wirklich zusammengebrochen und habe gesagt: ‚Das war‘s jetzt.‘“

Katar-Deal? "Verein ist auf so vielen Ebenen so kaputt"

Katar-Deal? "Verein ist auf so vielen Ebenen so kaputt"

„Dann hat er gesagt: ‚Okay, ich werde dir helfen, wenn du am Samstag noch einmal für mich spielst.‘ Dann hat es geklappt“, erinnerte sich der erfahrene Profi.

Klaassen wollte Bremen „nicht im Stich lassen“

Zugleich bedauert Klaassen, dass er mit seiner Rückkehr nach Amsterdam , Werder Bremen den Rücken kehrte. „Ich wollte die Mannschaft nicht im Stich lassen, das war das Schlimmste“, stellte er klar und erklärte seine Entscheidung pro Ajax: „Ich wollte nicht einfach gehen. Heimat ist für mich etwas Besonderes. Bei einem anderen Verein wäre das nicht so gewesen.“

Bereits im Alter von 11 Jahren war Klaassen in den Nachwuchsbereich von Ajax gekommen und schaffte es 2012, nach acht Jahren, in die Profimannschaft. Für diese absolvierte er bis dato 317 Einsätze, in denen er auf 92 Tore und 50 Vorlagen kommt.