18 Monate Therapie! Ex-Nationalspieler berichtet von mentalen Problemen

Mit 34 Toren ist der Ex-Profi der erfolgreichste Joker der Bundesliga -Geschichte. Zudem gewann Petersen 2016 Olympia-Silber in Rio de Janeiro und erreichte das Pokalfinale 2022 mit Freiburg. Doch obwohl sein Name eng mit sportlichen Erfolgen verbunden ist, fiel ihm das Fußballspielen nicht immer leicht.

Wie der 34-Jährige in Interviews mit der dpa sowie mit dem Kicker verraten hat, musste er sich während seiner aktiven Laufbahn aufgrund mentaler Probleme anderthalb Jahre in Therapie begeben. Angefangen habe es im Trainingslager der Nationalmannschaft in Südtirol vor der Weltmeisterschaft in Russland 2018, für die er letztlich nicht nominiert wurde.