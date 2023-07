So sieht der Bayern-Plan aus

Zum Beginn seiner Asien-Reise ist der FC Bayern am frühen Dienstagmorgen an seiner ersten Station Tokio angekommen. Gegen 10.15 Uhr deutscher Zeit steht für das Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters die erste Trainingseinheit auf dem Programm.

In der japanischen Hauptstadt geht es auf dem strapaziösen Trip am Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Manchester City und am Samstag gegen Kawasaki Frontale. Zum Abschluss kommt es am 2. August in Singapur zum Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp.