Bayern München: Rice? „Dieses Profil haben wir nicht“

„Er hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben“, sagte der Trainer des FC Bayern über den englischen Nationalspieler, um den sich auch die Münchner bemüht hatten.

"Es könnte eine interessante Ergänzung unseres Kaders sein, einen Spieler dieses Profils zu haben", sagte Tuchel. Profis dieser Klasse seien rar: "Wir brauchen eine gewisse Qualität und Persönlichkeit, um unseren Kader noch stärker zu machen, da gibt es nicht so viele. Rice ist jetzt zu Arsenal gewechselt, das ist auch okay. Guter Spieler, guter Klub - so ist es nun mal."