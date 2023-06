FC Bayern: Entscheidung bei Tuchel-Wunschspieler Declan Rice gefallen!

Am Dienstag tagten die FCB-Verantwortlichen um Uli Hoeneß an der Säbener Straße. Das Ergebnis: Die Münchner werden nach SPORT1 -Informationen kein schriftliches Angebot für den englischen Nationalspieler abgeben. Auch die Bild berichtete darüber.

Auf ein Wettbieten mit dem FC Arsenal will und wird sich der Klub bei Summen über 100 Millionen Euro nicht einlassen. Nur wenn Rice selbst kundgetan hätte, dass er mit aller Macht und nur zum FC Bayern wechseln möchte, wären Hoeneß und Co. all in gegangen. So wie es vor einem Jahr bei Matthijs de Ligt der Fall war.