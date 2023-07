Bundesliga: Dino Toppmüller über Trennung „mit gutem Gewissen“ von Nagelsmann

Toppmöller bekam von Eintracht Frankfurt die Chance auf seinen ersten Cheftrainer-Job in der Bundesliga - und nahm sie wahr. Aktuell bereitet der 42-Jährige seine neue Mannschaft im Trainingslager in Österreich auf die anstehende Saison vor.

Trennung von Nagelsmann „mit gutem Gewissen“

„Julians Freistellung in München, die zeitgleich auch meine war, kam nun mal so, wie sie kam. Ich habe danach Gespräche mit mehreren Vereinen geführt und dabei das Gefühl entwickelt, dass ich den Weg mit Julian nicht weitergehen werde - mit einem guten Gewissen“, meinte der 42–Jährige.

Sowohl in München als auch zuvor bei RB Leipzig war Toppmöller der Co-Trainer von Nagelsmann. Für ihn war aber klar, dass er irgendwann selbst die Cheftrainerrolle einnehmen möchte. „In Leipzig bin ich mit ihm nach München gegangen. Für mich war klar, dass ich loyal bin und ihm noch zur Seite stehe, aber auch, dass ich nicht dauerhaft Co-Trainer sein möchte“, berichtete Frankfurts Coach.

Letztlich sei es keine schwere Entscheidung gewesen, sich für die Eintracht zu entscheiden. Das liege zum einen daran, dass sein Vater bereits in den 90ern Coach in Frankfurt gewesen sei und der Verein zum anderen in der anstehenden Spielzeit international spiele.