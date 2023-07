BVB-Star im Juve-Trikot? Mats Hummels überrascht auf Foto mit Rapperin

Mats Hummels war kurz nach dem Trainingsauftakt in Dortmund zu einem Besuch in München. Einem Video, welches auf TikTok kursiert, ist zu entnehmen, wie der Innenverteidiger beim „Rolling-Loud“-Festival seine Freunde sucht.

BVB-Star Hummels trägt Juve-Trikot

Dazu veröffentlichte die Rapperin Badmomzjay in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Bild mit dem Weltmeister von 2014.

Dies sorgte für Aufsehen in den sozialen Medien und einem Vergleich mit Mitspieler Karim Adeyemi, der kürzlich die Beziehung zu Rapperin Loredana öffentlich gemacht hatte .

Das Rolling Loud Germany Festival feierte am vergangenen Wochenende seine Premiere. Stars wie Travis Scott, Wizkid und Kendrick Lamar lockten an den drei Tagen rund 60.000 Fans auf das Messegelände in München.