"Definitiv hochattraktiv" - Bayern-Boss bezieht Stellung zu Harry Kane

Kommt er? Oder doch nicht? Der FC Bayern befindet sich aktuell auf Asienreise, und selbstverständlich ist der mögliche Neuzugang Harry Kane auch in Fernost Thema. In einer Presserunde, an der auch SPORT1 teilnahm, äußerte sich in diesem Zuge Bayern-Präsident Herbert Hainer zu dem Tottenham-Stürmer – und dessen Bedeutung.