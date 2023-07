FC Bayern zündet nächste Stufe bei Harry Kane

Der FC Bayern zündet die nächste Stufe im Werben um Harry Kane! Nach SPORT1 -Informationen sind CEO Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe am Montag nicht mit zur Asien-Tour des Rekordmeisters nach Japan und Singapur aufgebrochen.

Die beiden Transfer-Bosse der Münchner entschieden sich sehr kurzfristig dazu, doch in München zu bleiben – um die Verhandlungen um Wunsch-Stürmer Kane von Tottenham Hotspur voranzutreiben! Neppe war laut Sky sogar am Flughafen, stieg aber nicht in den Flieger und fuhr stattdessen wieder zurück.