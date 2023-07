Dortmund: Schon wieder dabei! Überraschungsgast beim BVB-Auftakt

Nach der Sommerpause startet bei den Bundesliga -Klubs allmählich wieder die Vorbereitung auf die kommende Saison. So auch beim BVB , der neben Neuzugang Felix Nmecha auch einen Überraschungsgast begrüßen durfte.

Während zahlreiche Nationalspieler noch in ihrem Sonderurlaub weilten, war Youssoufa Moukoko beim Leistungstest am Mittwoch schon wieder dabei - obwohl ihm auch eine Pause zugestanden hätte.

Denn der 18-Jährige war in den vergangenen Wochen bei der U21-EM in Georgien und Rumänien, wo er mit dem DFB-Team bereits blamabel in den Gruppenphase ausschied.