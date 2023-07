Ex-Bayern-Star Dante eifert Heynckes nach - Trainer-Wunsch am besten in zwei Jahren

Und obwohl der Abwehrspieler und frühere Star in Diensten des FC Bayern noch zwei weitere Saisons spielen möchte, bereitet er sich schon seit längerem auf seine Zukunft vor.

Heißt: Dante arbeitet an seinem Trainerschein und nimmt aktuell an einem Pro-Lizenz-Lehrgang teil.

Heynckes ein Vorbild für Dante

Dabei sieht der Brasilianer seine spaßige Art als Vorteil für die kommende Laufbahn an der Seitenlinie: „Die Entspannung und Freude kann mir sicher helfen, eine gute Bindung zu den Spielern aufzubauen“, erklärte Dante der Bild .

Sein Traumziel als Coach hatte Dante übrigens schon im vergangenen Jahr im SPORT1 -Interview verraten: die Rückkehr in die Bundesliga.

„Die Qualität dort ist fantastisch. Auch die Kultur in den einzelnen Vereinen gefällt mir. Und die Stadien sind großartig. Es wäre ein großer Traum in der Bundesliga Trainer zu sein“, so der 13-malige brasilianische Nationalspieler damals.