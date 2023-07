FC Bayern: Alexander Nübel wieder weg - das sagt der Boss

Und schon wieder heißt es „Pfiat di, München“ für Alexander Nübel: Der Torwart wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis bis Saisonende zum VfB Stuttgart . Das gaben der VfB und der FCB am Dienstag offiziell bekannt.

„Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt“, sagte Dreesen: „Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen.“

Nübel war in den vergangenen beiden Spielzeiten bei der AS Monaco aufgelaufen, sein Vertrag in München ist noch bis 2025 gültig. Schon vor Monaten hatte der 26-Jährige deutlich gemacht, dass er nicht als Ersatztorhüter von Manuel Neuer zum FCB zurückkehren wolle.