FC Bayern: Nach Katar-Aus - Bayern verkündet neue Partnerschaft

„Der FC Bayern und Unternehmen der Schwarz Gruppe haben eine Kooperation vereinbart“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichen Pressemitteilung. „In den kommenden Jahren werden die Lidl-Eigenmarke Saskia Mineralwasser, PreZero sowie die IT-Produkte XM Cyber und STACKIT zu Partnern des deutschen Rekordmeisters.“

Lidl wird mit der Mineralwasser-Eigenmarke Saskia in Zukunft die Allianz Arena beliefern, PreZero wird „die gesamte Abfallwirtschaft an den Standorten des FC Bayern“ übernehmen. Auf dem Trikot-Ärmel werden die Namen also zukünftig nicht stehen.