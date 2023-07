FC Bayern PK: Tuchel schwärmt von Kim - "Spiel auf ein neues Level gehoben"

Der FC Bayern ist am frühen Dienstagmorgen in Tokio angekommen und trifft schon am morgigen Mittwoch zum Testspiel auf den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City (12.30 Uhr im Liveticker). Vor der ersten Trainingseinheit am Dienstag sprachen Vize-Kapitän Joshua Kimmich und Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz über das anstehende Testspiel, die Neuzugänge und vieles mehr!