FC Bayern vs. BVB heute live: Das Wembley-Revival LIVE im TV, Stream und Ticker

10 Jahre nach dem legendären Champions League Finale von 2013 in Wembley gewinnen die Bayern erneut gegen den BVB.

Das Ergebnis stand bei diesem Klassentreffern aber nicht im Vordergrund. Vielmehr freuten sich alle Beteiligten sich darüber sich wieder zu sehen und lieferten auch für die zahlreichen Fans in der Allianz Arena eine echte Show.

+++ Schlusspfiff! Bayern schlägt den BVB mit 2:1 +++

Bayern-Kapitän Neuer: "Arbeite hart an meinem Comeback"

Die Bayern-Legenden schlagen die Legenden des BVB in einem sehr ansehnlichen Spiel mit 2:1.

Das Revival des Champions League Finals von 2013 endet also genauso wie das legendäre Finale. Erneut gab es ein Last-Minute-Tor, doch dieses Mal nur zum Anschlusstreffer und nicht zur Entscheidung. Für die Fans war dieses Spiele aber sicherlich trotzdem ein echtes Highlight.

+++ 2:1! Großkreutz verkürzt +++

Weltmeister Kevin Großkreutz zieht von der Strafraumgrenze ab und verkürzt in der letzten Minute zum verdienten 1:2 Anschlusstreffer.

+++ 2:0! Gustavo erzielt Traumtor +++

Was für ein Traumtor von Luiz Gustavo!

Der aktuelle Mitspieler von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr in Saudi-Arabien zieht aus knapp 25 Metern mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß einfach mal ab und haut den Ball perfekt in den Winkel.

Nach seinem Traumtor läuft der Brasilianer an den Seitenrand und jubelt mit seinem Sohn. Zudem eilt nahezu die gesamte Mannschaft zu den beiden und feiert in einer Jubeltraube - vorne mit dabei, Thomas Müller. Das Spiel scheint entschieden.

+++ Dortmund verpasst Ausgleich knapp +++

Fast hätten die BVB-Legenden gleich ausgeglichen, doch ein Kopfball von Sven Bender nach einer Ecke landet nur am Pfosten.

+++ Schweinsteiger schwärmt von Heynckes +++

Auch heute, 10 Jahre später hätte er noch immer unglaublich tolle Erinnerungen an die Zeit.

„Wir haben damals das Finale gegen Dortmund gespielt und eigentlich viel mehr zu verlieren gehabt. Das hat man im Spiel dann auch gemerkt. Aber als dann der Schlusspfiff gekommen ist, konntest du die glänzenden Augen von Jupp Heynckes sehen, konntest Philipp Lahm in die Arme nehmen, mit dem ich ewig zusammengespielt habe. Da zusammen mit dem FC Bayern die Champions League zu gewinnen, das war schon sehr besonders“, erinnert sich Schweinsteiger.

+++ Abpfiff der ersten Halbzeit +++

+++ Schweinsteiger verlässt den Platz +++

+++ 1:0! Die Bayern-Legenden führen +++

+++ Das Spiel läuft +++

Doch auch Roman Weidenfeller zeigt, dass er noch in guter Form ist und pariert gerade gegen Gustavo stark.

+++ Schweinsteiger doch aktiv dabei +++

Was für eine positive Überraschung für die Bayern-Fans!

Kurz bevor das Spiel los gehen soll kündigt Stadionsprecher Stephan Lehmann noch ein Highlight für die Fans an: Bastian Schweinsteiger ist doch als aktiver Spieler dabei.

Unter großem Jubel der Fans läuft Schweinsteiger in kompletter Montur und als Kapitän ein. Er hält auch gleich noch eine Ansprache an sein Team und schreitet dann zur Platzwahl mit dem BVB-Kapitän Roman Weidenfeller.

+++ Bayern-Stadionsprecher mit kuriosem Versprecher +++

Stadionsprecher Stephan Lehmann begrüßt Weltmeister Kevin Großkreutz mit folgenden Worten: „Willkommen auch an unseren Weltmeister von 1990 Kevin Großkreutz. Schön, dass du da bist Kevin!“

Großkreutz war aber natürlich nicht 1990 beim WM-Triumph dabei, sondern 2014 in Brasilien.

+++ Müller feiert Heynckes auf Social Media +++

+++ Die BVB-Legenden laufen ein +++

+++ Dante nutzt freien Tag für Rückkehr +++

So auch Dante, der seinen freien Tag bei OGC Nizza dazu nutzt, um beim Legendenspiel dabei zu sein.

„Wir sind gerade in der Vorbereitung. Heut ist frei, aber morgen muss ich dann wieder in Nizza zum Training sein“, berichtet der Brasilianer bei Sky .

+++ Jupp Heynckes läuft unter großem Jubel ein +++

Zur Feier des Jubiläums sind neben zahlreichen Spielern auch der gesamte Trainerstab von 2013 am Start.

Der damalige Cheftrainer Jupp Heynckes läuft unter großem Jubel in die Allianz Arena ein. Die Fans bescheren ihm einen echten Gänsehaut-Empfang. Heynckes erhält mit Abstand den größten Applaus aller Beteiligten.

Auch Heynckes richtet sich mit einigen Worten an die zahlreichen Fans: „„Das ist eine riesige Freude, meine damalige Mannschaft zu treffen. Es ist das Stadion, wo wir unsere größten Triumphe gefeiert haben. Es ist schön, dass so viele Spieler gekommen sind. Es ist ein tolles Ereignis, die zehn Jahre sind unheimlich schnell vorübergegangen. Ich möchte mich bei den Spielern aber vor allem bei den Fans bedanken - die Fans sind das Wichtigste im Fußball.“

Neben Heynckes sind auch Peter Herrmann, Hermann Gerland und Torwarttrainer Toni Tapalovic am Start.

+++ Lahm und Schweinsteiger begrüße die Fans +++

Nach ihrem Einlauf schnappen sich Lahm und Schweinsteiger gleich die Mikros und richten einige Worte an die Fans.

„Schön, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns zu feiern. Es ist ein toller Tag, um an unser unglaubliches Jahr 2013 zurückzudenken“, erklärt Lahm über die Stadionmikros.

Schweinsteiger fügt anschließend hinzu: „Philipp und ich haben die ganze Mannschaft kontaktiert vor dem Spiel. Fast alle sind gekommen, man ist noch mit sehr vielen in Kontakt.“

Anschließend schwelgt der damalige Kapitän Lahm in Erinnerung: „Der Weg zum Titel 2013 war sehr intensiv. Das Tor von Arjen und den Schlusspfiff werden wir nie vergessen. Wenn man den Pokal überreicht bekommt, sind das Momente, die wird man für immer im Kopf behalten. Basti und ich sind schon in der Jugend zum Verein gekommen, man bleibt dem Club immer verbunden. Das ist ein sehr gelungener Tag heute, es war eine tolle Zeit damals.“

+++ Auch Neuer und Müller sind dabei +++

+++ So läuft das große Wembley-Revival +++

Ab 13 Uhr treffen zahlreiche Legenden der Bayern und des BVB in einem Show-Match aufeinander und wollen so an eines der größten Spiele im deutschen Fußball erinnern.